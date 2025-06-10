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Со дна моря в Анапе подняли 108 мешков с мазутом

Специалисты подняли 108 мешков с мазутом с морского дна в Анапе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Мешки подняли в районе устья реки Можепсин. После этого их вывезли на утилизацию. В уборке пляжей и морского дна участвуют специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Правительство России направит 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина

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