Со дна моря в Анапе подняли 108 мешков с мазутом

Специалисты подняли 108 мешков с мазутом с морского дна в Анапе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Мешки подняли в районе устья реки Можепсин. После этого их вывезли на утилизацию. В уборке пляжей и морского дна участвуют специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Правительство России направит 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина