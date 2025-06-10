Финансирование строительства детской железной дороги будет определено в конце года

Первый этап строительства детской железной дороги (приоритетный инвестпроект РЖД) прошел госэкспертизу, сообщил сегодня на заседании инфраструктурного комитета краевого заксобрания его председатель Павел Черепанов, отвечая на вопросы депутатов в рамках обсуждения схемы территориального планирования Прикамья. По словам председателя, проект разделен на два этапа – строительство узкоколейной железной дороги и учебно-экспозиционного центра по системе «Кванториум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

В тоже время вопрос с финансирование проекта пока открыт. По словам Павла Черепанова, властями сделан запрос РЖД по планам реализации детской железной дороги. Ответ, будет ли открыто финансирование на 2026 год, позволяющее начать стройку, станет известно в конце года, уточнил парламентарий.

О строительстве детской железной дороги в Перми стало известно в апреле 2022 года. Проектом создания малой магистрали предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века. Детскую дорогу длиной около 4 км планируется расположить вдоль Камы. Однопутный участок будет проложен от станции Пермь-I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей. При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми. Проекту присвоен статус «приоритетного инвестиционного».