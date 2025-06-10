Почти 12,5 га леса горело в Нижегородской области 9 июня

На территории Нижегородской области за сутки 9 июня 2025 года зафиксировано пять лесных пожаров. Их общая площадь составила почти 12,5 га, следует из сводок ФБУ «Авиалесоохрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным учреждения, на начало суток 10 июня в регионе действовал один лесной пожар — на землях Минобороны и безопасности. Общая площадь, пройденная этим пожаром, составляла 11 га.

Согласно статистике регионального минлесхоза, в Нижегородской области за минувшие сутки зафиксировано четыре пожара на землях лесного фонда (к ним не относятся леса, расположенные на землях Минобороны и безопасности). С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 17 пожаров на землях лесфонда. Причинами 13 из них названа вина местного населения, еще четырех — гроза.

Всего с 1 января 2025 года, по данным «Авиалесоохраны», в Нижегородской области зафиксировано 22 лесных пожара на всех категориях земель. Общая площадь этих пожаров составила 44,33 га.

Галина Шамберина