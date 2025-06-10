В ближайшие шесть лет на Кубани планируют отремонтировать 1,5 тысячи километров дорог

В Краснодарском крае за последние пять лет введены в эксплуатацию 40 объектов транспортной инфраструктуры общей протяженностью 51 км. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Евгений Пергун в беседе с «Ъ-Кубань». В ближайшие годы в регионе хотят отремонтировать порядка 1,5 тыс. км дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет, в частности, о строительстве нового Яблоновского моста через Кубань в Краснодаре, этапах обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, а также реконструкции участков автодороги Краснодар — Ейск, входящей в опорную сеть дорог РФ.

По данным властей, в 2025 году уже завершено строительство бульвара Надежд в Имеретинской низменности. В целом в этом году планируется завершить реализацию десяти объектов, включая шесть участков автодорог протяженностью 13 км в Кореновском, Темрюкском, Динском, Тимашевском районах и Краснодаре. Кроме того, будет реконструировано четыре моста общей длиной 688 погонных метров, включая мост через реку Лабу в Усть-Лабинском районе протяженностью 244 м и ряд меньших переходов в разных районах.

В ближайшие шесть лет, по словам господина Пергуна, регион планирует отремонтировать порядка 1,5 тыс. км автодорог, а также построить и реконструировать около 150 км. Это должно обеспечить достижение установленных федеральных целевых показателей. Так, к 2023 году доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти с 73,1 до 75,3%, а доля соответствующих дорог опорной сети — с 76,8 до 85%.

До 2030 года в регионе планируется завершить реализацию более 40 объектов строительства и реконструкции с общей остаточной стоимостью свыше 120 млрд руб.

Вячеслав Рыжков