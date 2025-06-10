В Новосибирской области несанкционированный ВОЛС препятствует работам на электросетях

Новосибирские энергетики продолжают активно бороться с размещением несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах. За 5 месяцев 2025 года «Россети Новосибирск» выявили более 16 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых провайдеры незаконно смонтировали оптику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В последнее время наиболее проблемной зоной стала Новосибирская агломерация – здесь фиксируется порядка 40% от общего числа нарушений в регионе. Основная концентрация в г. Обь, с. Верх-Тула, с. Криводановка и с. Марусино. Здесь энергетики отмечают злоупотребления сразу несколькими телеком-операторами, которые не удосужились согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования ЛЭП и линий связи и заключить договор.

И это не просто «бумажный фактор», каждый незаконный подвес – реальный риск для надежного электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, а также препятствие нормальной эксплуатации энергообъектов. В пригороде Новосибирска бригады «Россети Новосибирск» уже не первый раз сталкиваются с тем фактом, что из-за размещения несогласованных линий связи приходится приостанавливать или переносить запланированные работы на электросетях.

Например, при техническом обслуживании воздушных линий часть операций электромонтер проводит с помощью лаз, которые в простонародье называют «когти». Но, зачастую, приехав на объект, персонал видит паутину проводов связи, которая просто не позволяет добраться на лазах до проводов ЛЭП, размещенных выше оптики. В таких случаях приходится либо вызывать спецтехнику – автогидроподъемник с люлькой, а их график расписан очень плотно в летний сезон, когда идут активные ремонтные и строительные работы на электросетях. В итоге, бригада вынуждена возвращаться, а работы переносятся на неопределенный срок. Либо электромонтер с угрозой для здоровья вынужден преодолевать провода ВОЛС, используя только одну точку опоры, что существенно повышает риски травматизма среди энергетиков.

Аналогичная проблема возникает и при устранении аварий, только в этой ситуации время – самый важный фактор. И бригада приедет быстро, и электромонтеры обучены оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей. Но они не смогут самостоятельно добраться к электролиниям из-за все тех же незаконных ВОЛС. Энергетикам приходится экстренно вызывать спецтехнику, а пока она добирается до места аварии, потребители продолжают оставаться без электричества.

А ведь всех этих негативных последствий можно было бы избежать при добросовестном подходе со стороны провайдеров. Ведь согласованные технические условия размещения линий связи и подвес, выполненный с учетом всех норм и правил, не затрудняют работу энергетиков и позволяют эффективно обслуживать и ЛЭП, и ВОЛС.

Поэтому «Россети Новосибирск» в очередной раз призывают телеком-операторов соблюдать правила и получать необходимые разрешения перед размещением ВОЛС на опорах ЛЭП. Для этого нужно лишь направить электронное письмо в сетевую организацию с соответствующей заявкой.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»