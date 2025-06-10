Готовность парка «Казачок» в Новочеркасске составляет 88%

Детский парк «Казачок» на ул. Московской в Новочеркасске преображается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Техническая готовность объекта составляет 88%, а полное завершение всех работ запланировано на октябрь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным пресс-службы, на сегодняшний день выполнены основные работы: уложено более 5 тыс. кв. м тротуарной плитки, установлены 142 малые архитектурные формы, смонтировано 105 опор освещения.

После ремонта в парке появятся детские и спортивные площадки, новые прогулочные дорожки, ярмарочные киоски, фудкорт, поляна для пикников, общественный огород, сад декоративных деревьев и тактильная тропа здоровья. Центральными элементами станут водный комплекс с фонтаном и оздоровительная площадка с ароматическими травами, поясняют в сообщении.

Напомним, что в 2021 году парк «Казачок» стал победителем рейтингового голосования среди жителей, получив их поддержку. Проект реализуется на площади более 2,4 га и станет новым современным общественным пространством для всех возрастных категорий.

Валентина Любашенко