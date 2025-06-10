Следователи начали проверку после избиения подростками пожилого жителя хутора Денисов

В хуторе Денисове Ростовской области пожилого местного жителя избила группа подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, 7 июня подростки избили двоих местных жителей. В результате 60-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами. Следователи организовали процессуальную проверку по факту хулиганства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде доклад о ходе проверки и ее результатах.

Мария Хоперская