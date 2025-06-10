Террорист целил в энергетиков

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который намеревался привести в действие взрывное устройство весом 2,5 кг в административном здании энергоснабжающей компании в Новороссийске. Злоумышленник, по данным чекистов, действовал по заданию спецслужб Украины и умышленно выбрал для совершения террористического акта место массового скопления людей.

В Краснодаре следственный отдел краевого управления ФСБ России возбудил уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ), а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин России, 2003 года рождения, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительным органам стало известно, что молодой человек был завербован украинской спецслужбой в феврале 2025 года. Контакт с ее представителями был установлен с использованием WhatsApp. Завербованный таким образом россиянин согласился вести шпионаж в пользу СБУ, после чего начал фотографировать военные объекты и собирать информацию о передвижении кораблей Черноморского флота в Новороссийске. Затем по заданию кураторов злоумышленник стал готовить террористический акт в месте массового скопления людей.

Для совершения преступления было выбрано административное здание энергоснабжающей компании в Новороссийске. Фигурант должен был забрать из тайника, расположенного на территории Краснодарского края, взрывное устройство весом 2,5 кг и установить его в офисе.

Однако на данной стадии подготовки преступления действия гражданина были пресечены сотрудниками ФСБ. Задержанный злоумышленник рассказал о подготовке к террористическому акту и показал тайник, откуда сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки показаний на месте изъяли подготовленное взрывное устройство.

По информации ЦОС ФСБ России, задержанный полностью признал вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Отметим, что по ч. 1 ст. 205 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, однако с учетом того, что террористический акт был пресечен на стадии приготовления, срок за такие действия не может превышать половины от максимального.

Анна Перова, Краснодар