Роспотребнадзор отчитался об отравлениях курительными смесями

Роспотребнадзор в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отчитался о случаях острых отравлений курительными смесями. По данным ведомства, за последние девять лет было зафиксировано 8042 таких случая, из них 237 — с летальным исходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

При этом 83,9% случаев приходится на совершеннолетних, еще 11,2% — на подростков (включая пять летальных исходов) и 4,9% — на детей до 14 лет (две смерти). В 2024 году было 53 отравления, одно из них закончилось смертью взрослого человека.

Кроме того, с 2015 по 2024 год в России было зарегистрировано 408 тыс. «острых отравлений спиртосодержащей продукцией». Из них 27,3% закончились летальным исходом (111 381 случай).

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне стали злоупотреблять меньше и лучше».

Полина Мотызлевская