Свердловчане получили соцвыплаты почти на 66 млрд рублей в 2024 году
В 2024 году более 805 тыс. жителей Свердловской области получили социальные выплаты на сумму почти 66 млрд руб., передает областной департамент информационной политики.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сообщил министр финансов региона Александр Старков в отчете перед депутатами заксобрания, основная часть расходов — 298,5 млрд руб., или 64,5% бюджета — была направлена на социальные нужды. По его словам, были выполнены все обязательства: в частности, в 2024 году повысили минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пособия.
Особое внимание уделили поддержке семей с детьми: средства на выплаты малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам увеличили на 48%.На обеспечение жильем детей было направлено 4,3 млрд руб. Для социального страхования неработающих направили более 25,2 млрд руб., а на лекарственное обеспечение, в том числе для онкобольных, — 9,6 млрд руб.
На капитальные расходы выделили более 41,2 млрд руб., что позволило построить и реконструировать 16 школ, 11 объектов здравоохранения, шесть спортивных объектов, четыре детских сада, три дома культуры и центр культурного развития.
Всего фактические доходы за 2024 год составили 471 млрд руб. или 109,8% утвержденного годового прогноза. Налоговые и неналоговые доходы — 430,6 млрд руб., или 110,8% от прогноза. Расходы областного бюджета за 2024 год исполнены в сумме 462,9 млрд руб., или 96,6% к годовым назначениям.
Напомним, правительство Свердловской области планировало направить более 300 млрд руб. в 2025 году на поддержку социальной сферы. Как сообщал в ноябре тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, более 61% средств пойдут на поддержку и защиту граждан, образование, здравоохранение, культуру, спорт.