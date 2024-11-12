Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские власти направят более 300 млрд рублей на соцсферу в 2025 году

Правительство Свердловской области планирует направить более 300 млрд руб. в 2025 году на поддержку социальной сферы, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время заседания областного заксобрания. «Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших людей, образование, здравоохранение, культуру, спорт»,— отметил глава региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из них почти 34 млрд руб. направят на поддержку семей с детьми, при этом более 1 млрд руб. заложено на выплаты по материнскому капиталу, сумма которого в следующем году составит свыше 175 тыс. руб. Кроме того, в регионе собираются построить новые детские сады и школы в нескольких населенных пунктах: новые садики должны появиться в Солнечном, селах Косулино и Сажино Белоярского и Артинского районов соответственно, новые школы — в том числе в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.

Также Евгений Куйвашев анонсировал строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, среди них — детские поликлиники в Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Серове, также регион продолжит укреплять материально-техническую базу медучреждений, включая закупку оборудования и транспорта.

Напомним, в начале 2024 года губернатор увеличил финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства на 28,5 млрд руб., Увеличение бюджета позволило запланировать средства на строительство поликлиники и здания суда в Академическом районе Екатеринбурга и стадиона «Уральский трубник» в Первоуральске, в финансирование были включены шесть новых пожарных депо по региону, 12 новых школ и четыре детских сада.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...