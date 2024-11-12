Свердловские власти направят более 300 млрд рублей на соцсферу в 2025 году

Правительство Свердловской области планирует направить более 300 млрд руб. в 2025 году на поддержку социальной сферы, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время заседания областного заксобрания. «Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту наших людей, образование, здравоохранение, культуру, спорт»,— отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из них почти 34 млрд руб. направят на поддержку семей с детьми, при этом более 1 млрд руб. заложено на выплаты по материнскому капиталу, сумма которого в следующем году составит свыше 175 тыс. руб. Кроме того, в регионе собираются построить новые детские сады и школы в нескольких населенных пунктах: новые садики должны появиться в Солнечном, селах Косулино и Сажино Белоярского и Артинского районов соответственно, новые школы — в том числе в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.

Также Евгений Куйвашев анонсировал строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, среди них — детские поликлиники в Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Серове, также регион продолжит укреплять материально-техническую базу медучреждений, включая закупку оборудования и транспорта.

Напомним, в начале 2024 года губернатор увеличил финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства на 28,5 млрд руб., Увеличение бюджета позволило запланировать средства на строительство поликлиники и здания суда в Академическом районе Екатеринбурга и стадиона «Уральский трубник» в Первоуральске, в финансирование были включены шесть новых пожарных депо по региону, 12 новых школ и четыре детских сада.

Ирина Пичурина