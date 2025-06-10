В Челябинске торговый дом «Бовид» продает автопарковку за 150 млн рублей

Торговый дом «Бовид» выставил на продажу двухэтажную автопарковку в центре Челябинска. Общая стоимость объекта составляет 150 млн руб. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito.

Автопарковка находится на проспекте Ленина, 26Г. Ее общая площадь составляет более 1,4 тыс. кв. м. Количество парковочных мест — 35. Максимальная высота проезда 2,4 м, а потолков автопарковки — 3,45 м.

На втором этаже здания размещено нежилое помещение, которое также используют в качестве крытой теплой автопарковки и склада.