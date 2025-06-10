В Якутии обнаружили пропавший самолет Ан-2

Росавиация сообщила об обнаружении самолета Ан-2, пропавшего утром в Томпонском улусе Якутии. Находившиеся на борту три человека живы, но получили незначительные травмы.

Подавший сигнал бедствия самолет обнаружили спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. Ранее сообщалось, что на поиски был направлен вертолет Ми-8. По уточненным данным, на борту Ан-2 находились два пилота и специалист-наблюдатель. «Все живы, получили ссадины и ушибы»,— сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Трех человек подняли на борт спасательного воздушного судна и доставили в поселок Теплый Ключ. Другие подробности о происшествии в Росавиации пока не уточняли.