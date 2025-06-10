В Якутии подал сигнал бедствия и пропал самолет Ан-2

В Якутии ведутся поиски самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн», совершавшего рейс в рамках работы по охране лесов в Томпонском улусе. На борту сработал аварийный радиомаяк, связь с бортом потеряна.

Росавиация ведет поиски воздушного судна с регистрационным номером RA-81532, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. По предварительным данным, на борту находятся пять человек — два пилота и три специалиста-наблюдателя.

На поиски направлен вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний» со спасателями Якутской региональной поисково-спасательной базы.

По информации Shot, Ан-2 пропал с радаров примерно в 30 км от села Теплый Ключ.