В Самаре суд оправдал бывшего замглавы минтранса по делу о халатности

Октябрьский районный суд Самары оправдал бывшего заместителя регионального министра транспорта и автомобильных дорог Андрея Спиридонова. Решение принято по уголовному делу о халатности с причинением особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Эту информацию подтвердил «Ъ-Волга» адвокат экс-чиновника Андрей Соколов.

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Уголовное дело о халатности в региональном минтрансе было возбуждено в апреле 2023 года. Его фабула касалась госконтракта на разработку интеллектуальной транспортной системы Самара-Тольятти, которое в мае 2020 года заключило ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (РосдорНИИ) с минтрансом. Подрядчик выполнил условия контракта, но чиновники отказались оплачивать работы.

Формальной причиной их отказа стали недостатки в научно-исследовательской работе «РосдорНИИ». В связи с этим подрядчик обратился в суд и взыскал с областного минтранса свыше 119 млн руб. за выполненную работу, а также неустойку на сумму 29,7 млн руб. На процессе защита настаивала на том, что Андрей Спиридонов не был уполномочен подписывать акты приемки работ и не виновен в преступлении. В итоге суд поддержал позицию адвокатов.

Андрей Спиридонов работал на посту замминистра транспорта и автодорог Самарской области три года, с начала 2018 до января 2021 года. Помимо указанного уголовного дела, с экс-чиновником был связан другой скандал. Андрея Спиридонова заподозрили в нарушении требований законодательства о противодействии коррупции. Два родственника бывшего замминистра транспорта занимали руководящие должности в организациях, которыми управлял сам Андрей Спиридонов. Зять экс-замминистра транспорта Денис Безруков работал в АСАДО (предприятие для выполнения работ по содержанию и ремонту дорог), а племянник жены господина Спиридонова Никита Александров возглавлял в тот период управление диагностики дорог в ГКУ СО «Управление дорог». Господин Спиридонов в том числе являлся ответственным за результаты деятельности «АСАДО».

Одновременно с этим в поле зрения силовиков попали другие сотрудники областного минтранса, в том числе, Александр Николаев, который на тот момент был заместителем министра, и прежний руководитель ведомства Иван Пивкин. В ноябре 2024 года Александр Николаев был признан виновным в получении от коммерческой фирмы взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) стройматериалами и услугами в размере 1,5 млн руб. и приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом на сумму 4,5 млн руб.

Ивана Пивкина задержали и арестовали по делу о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он помог ООО «Амонд» выиграть тендер на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск. Процесс по его делу проходит в настоящее время в суде Октябрьского района Самары.

Георгий Портнов