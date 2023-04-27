Чиновникам предъявили неустойку

Возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных лиц министерства транспорта Самарской области. Дело связано с госконтрактом на разработку интеллектуальной транспортной системы Самара-Тольятти, заключенного минтрансом с «РосдорНИИ». Подрядчик выполнил условия контракта, однако министерство отказалось оплачивать работы. Формальная причина отказа — недостатки в научно-исследовательской работе «РосдорНИИ». В итоге подрядчик через суд взыскал с министерства более 119 млн руб. за выполненную работу, а также неустойку в размере 29,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным депутата Госдумы, подозреваемым по делу о халатности проходит бывший заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов

Фото: депутата Госдумы Александра Хинштейна По данным депутата Госдумы, подозреваемым по делу о халатности проходит бывший заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов

Фото: депутата Госдумы Александра Хинштейна

Советский МСО СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ) неустановленных должностных лиц из числа сотрудников министерства транспорта и автодорог Самарской области. Преступление повлекло выплату не­устойки около 30 млн руб. из бюджета Самарской области по решению суда. Обстоятельства и подозреваемые, а также ущерб устанавливаются. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ­региону.

Подробности в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, дело возбуждено по результатам прокурорских проверок. Речь идет о госконтракте на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской городской агломерации. Министерство заключило этот контракт с ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (РосдорНИИ) в мае 2020 года. Подрядчик выполнил условия контракта, однако министерство отказалось оплачивать работы. После чего институт обратился в арбитражный суд и взыскал с министерства более 146,8 млн руб., в том числе 119 млн руб. долга по гос­контракту, а также неустойку в размере 29,7 млн руб. за период с 21 марта 2021 года по 3 марта 2022 года.

По данным суда, подрядчик передал минтрансу результаты научно-исследовательской работы с учетом всех замечаний в феврале 2021 года. В ответ министерство направило письмо «об обязанности исполнителя своевременно выполнить требования о государственном учете научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения». Других замечаний ведомство не направляло. После истечения сроков приемки ФАУ «РосдорНИИ» предложило минтрансу оплатить работы, считая «результат работ принятым». В ответ ведомство сообщило о выявленных членами приемочной комиссии недостатках. При этом, по данным Ассоциации транспортных инженеров, научно-исследовательская работа соответствовала требованиям контракта и ГОСТа по структуре и содержанию. После отказа оплачивать работы летом 2021 года научно-исследовательский институт обратился в суд.

Арбитражный суд Самарской области пришел к выводу о «потребительской ценности» научно-исследовательской работы, поскольку минтранс использовал ее. Так, в ноябре 2021 года министерство заключило госконтракт по созданию интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (1–3 этапы). Конкурсная документация в полном объеме содержит полученный от «РосдорНИИ» результат работ.

Основным неофициальным подозреваемым по делу проходит бывший заместитель министра транспорта Андрей Спиридонов, уточняет Александр Хинштейн. Чиновник проработал в должности замминистра три года и покинул пост в январе 2021 года. Увольнению Андрею Спиридонова предшествовал ряд скандалов из-за плохого качества дорог в регионе. Так, в начале ноября 2021 года правоохранители возбудили в отношении руководства регио­нального минтранса уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Это произошло после отмены маршрутов школьных автобусов в Сызранском и Шигонском районах из-за ненадлежащего состояния дорог. Трассы пришли в негодность после того, как на протяжении нескольких лет большегрузы возили по ним стройматериалы по концессии, заключенной с одобрения областного минтранса. По предварительным данным, региону причинен ущерб не менее 190 млн руб. В СУ СК РФ по региону «Ъ» пояснили, что конкретные подозреваемые по делу пока не ­определены.

После этого прокуратура Самарской области заподозрила экс-заместителя министра транспорта Андрея Спиридонова в нарушении требований законодательства о противодействии коррупции. Два родственника бывшего чиновника занимали руководящие должности в организациях, которыми управлял сам Андрей Спиридонов. Зять экс-замминистра транспорта Денис Безруков работал в АСАДО (предприятие для выполнения работ по содержанию и ремонту дорог), а племянник жены господина Спиридонова Никита Александров возглавляет управление диагностики дорог в ГКУ СО «Управление дорог». Господин Спиридонов в том числе являлся ответственным за результаты деятельности «АСАДО».

«Между тем вопросы в ходе следствия неминуемо возникнут и к самому министру транспорта Ивану Пивкину. Кто из них последует за коллегой Плаксиным, покажет время»,— рассуждает Александр Хинштейн.

В начале недели стало известно еще об одном уголовном деле в правительстве Самарской области — на рабочем месте задержали регионального министра строительства Николая Плаксина. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в муниципальных районах.

Ани Айвазян