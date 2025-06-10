Рябков: РФ будет добиваться ответа США на предложение возобновить авиасообщение

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в рамках двусторонних консультаций Россия будет продолжать добиваться от США «внятной реакции» на свои предложения. Речь идет в том числе о возможности возобновить авиасообщение между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает - трудности нас только мобилизуют: мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере, и на те предложения, которые отражены в "дорожной карте" переданной американцам по вопросу о возвращении нам незаконно конфискованной дипнедвижимости в США»,— сказал Сергей Рябков журналистам в Сочи.

На переговорах 10 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавлявший российскую делегацию, подчеркнул, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. Российская сторона предлагала США снять санкции с «Аэрофлота», но пока не получила ответа. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что сначала США хотят добиться результатов по урегулированию российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян