В Карачаево-Черкесии задержали начальника ГИБДД за попытку подкупа ФСБ

Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело против командира отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД районного отдела полиции. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 мая полицейский, опасаясь уголовного преследования за незаконный сбор денег с подчиненных, обратился к оперуполномоченному УФСБ по КЧР. Сотрудник спецслужбы действовал в рамках оперативного эксперимента. Командир ОДПС передал ему 500 тыс. руб. за прекращение оперативно-розыскных мероприятий по его противоправной деятельности.

Полицейского задержали сразу после передачи денег, которые изъяли в качестве вещественного доказательства.

Дело расследуется по статье 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Николай Аксенов