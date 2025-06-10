«Колыбель сердец» прозвучала в суде

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к условному сроку директора благотворительной организации «Колыбель сердец» Анну Третьякову. Согласно приговору, она предоставила в минтруда Кубани недостоверные сведения, на основании которых организация получила 6 млн руб. компенсации за оказание социально-медицинских услуг детям с инвалидностью. Несмотря на то что Третьякова полностью возместила ущерб, суд назначил ей год и шесть месяцев условно. Вину в полном объеме она не признала. Юристы обращают внимание на позицию осужденной и говорят, что суд формально подошел к обоснованию причин, по которым были отклонены доводы защиты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сайте Ленинского районного суда Краснодара опубликовали приговор по делу Анны Третьяковой, директора краснодарской региональной общественной благотворительной организации (КРОБО) «Колыбель сердец». В апреле суд признал ее виновной в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КРОБО «Колыбель сердец» зарегистрирована в 2016 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность прочих общественных и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций. Директор — Анна Третьякова. В отношении «Колыбели сердец» было открыто 113 исполнительных производств на общую сумму 13,1 млн руб. Филиалы организации были открыты в Краснодаре, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике.

В 2019 году КРОБО «Колыбель сердец» вошла в топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. В 2018 году организация получила грант администрации Краснодарского края.

Из судебного документа следует, что Анна Третьякова не позднее 2019 года подала в министерство труда и социального развития Кубани документы, на основании которых ее организацию включили в краевой реестр поставщиков социальных услуг. Затем госпожа Третьякова открыла в разных городах региона филиалы «Колыбели сердец», в которых детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья стали оказывать услуги по реабилитации и социальной адаптации. При этом лицензия на осуществление медицинской деятельности была у «Колыбели сердец» только в Краснодаре.

Согласно материалам дела, Анна Третьякова предоставила «неустановленным предварительным следствием» лицам недостоверные сведения, на основании которых соучастники осужденной изготовили договоры и акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг. Директор передала эти документы в минтруда Кубани, после чего сотрудники ведомства перечислили на расчетный счет КРОБО «Колыбель сердец» компенсацию в виде субсидии.

Ущерб, причиненный бюджету Краснодарского края, в общей сумме составил 6 млн руб.

Расследование уголовного дела в отношении Анны Третьяковой было завершено следственной частью СУ УМВД по Краснодару в октябре 2023 года. Тогда пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что на этапе предварительного следствия допрошено больше сотни законных представителей детей, проходивших реабилитацию в КРОБО «Колыбель сердец». Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники отдела УФСБ по Краснодарскому краю в Туапсе.

В ходе судебного процесса Анна Третьякова вину не признала, не отрицая при этом выполнение работ. Сторона защиты выступала за переквалификацию действий директора организации на другую часть статьи 159 УК РФ, исключив признак «группа лиц» и уменьшив размер ущерба.

В итоге Ленинский районный суд Краснодара назначил Анне Третьяковой, добровольно возместившей 6 млн руб. ущерба, год и шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

В беседе с «Ъ-Кубань» Анна Третьякова сообщила, что прокурор запрашивал для нее три года лишения свободы условно.

Осужденная пояснила, что в части объема услуг со стороны ее организации «все всегда было выполнено идеально». Она отметила, что единственным, кто обвинял ее в мошенничестве, был управляющий филиалом «Колыбели сердец» в Туапсе Кирилл Боряев. Он решил открыть свою организацию, добавила собеседница издания.

Анна Третьякова также рассказала, что возместила шесть млн руб. потому что «не хотела судиться и ссориться с государством». Продолжать судебные разбирательства она не планирует.

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края в ответ на запрос «Ъ-Кубань» сообщили: «Министерство не наделено полномочиями по даче официальных комментариев в рамках данного уголовного дела».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов говорит: «В данном случае суд указал, что услуги оказывались по адресам, не включенным в реестр, что исключает возможность законного финансирования из краевого бюджета».

Эксперт обращает внимание на позицию Анны Третьяковой, которая не признала вину в полном объеме и подробно указала на ошибки и недочеты следственного органа. Адвокат комментирует решение суда, касающееся доводов защиты, просившей переквалифицировать действия директора организации: «Скорее всего, суд формально подошел к обоснованию причин, по которым эта версия была отклонена, а также проигнорировал доводы Анны Третьяковой, сославшись на общие нормы и факт достаточности доказательств». Эксперт отмечает, что оценить полноту и законность решения смогут лишь суды вышестоящих инстанций.

«Увы, но порой судьям проще переписать с флешки текст обвинительного заключения в приговор, чем разбираться в деле»,— говорит Федор Трусов.

Андрей Куценко