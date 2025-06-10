Власти Ростова не нашли способ прокладки путей для скоростного трамвая в центр города

Администрация Ростова-на-Дону не придумала способ, как провести пути для скоростного трамвая из микрорайона Левенцовский в центр. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что строительство трамвайной линии, которая соединит микрорайон Левенцовский с ул. Станиславского, планируют завершить к декабрю 2026 года. Проект оценили в 61 млрд руб., проложат 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены с нуля.

Также откроются два новых депо и шесть тяговых подстанций, еще 15 модернизируют. Количество трамваев составит 106 единиц, в том числе 76 новых трехсекционных.

Наталья Белоштейн