Теннисная ракетка Рафаэля Надаля продана на аукционе за рекордную сумму

Ракетку испанского теннисиста Рафаэля Надаля, которой он играл во время финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в 2017 году, продали на аукционе Prestige Memorabilia за рекордные $157,3 тыс.

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Ракетка изготовлена фирмой Babolat. На ее ручке есть эмблема «Рафа», а также наклейка с надписью «RG 2017 Надаль». В том финале Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку и в десятый раз стал победителем Roland Garros. Позднее он выиграл этот турнир еще четыре раза. Ему принадлежит рекорд по числу побед на Roland Garros.

Предыдущий рекорд по цене за продажу ракетки на аукционах был установлен в 2023 году. Она также принадлежала Надалю, он играл ею в финале Открытого чемпионата Австралии в 2022 году против российского теннисиста Даниила Медведева. Ракетка была продана на аукционе Sotheby's за $139,7 тыс.

Рафаэлю Надалю 39 лет. Он объявил о завершении карьеры в 2024 году. На счету испанца 22 победы в турнирах Большого шлема. Также Надаль дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр: в 2008 году он стал чемпионом в одиночном разряде, в 2016-м — в парном.

Таисия Орлова