Спасатели в Новороссийске извлекли змею из-под капота автомобиля

Новороссийские спасатели вручную достали змею из-под капота автомобиля в станице Натухаевская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Одерова Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

«В станице Натухаевская очень агрессивно настроенная змея залезла в подкапотное пространство автомобиля и покидать автомобиль самостоятельно не хотела. Спасатели при помощи рук и спецзажима извлекли змею, а затем выпустили в лесополосе. Змеям тоже хочется прокатиться с ветерком!»— написал господин Одеров.

В конце мая спасатели в Новороссийске помогли местной жительнице освободить руку от домашнего трехметрового удава, который напал на хозяйку. Змею поместили обратно в вольер.

Алена Воробьева