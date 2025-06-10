Глава Республики Алтай выдвинул кандидата на пост бизнес-омбудсмена

Айлан Сумачаков будет назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Алтай в случае утверждения его кандидатуры в аппарате бизнес-омбудсмена при президенте России. Об этом сообщил глава Горного Алтая Андрей Турчак.

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«Рассчитываю на эффективную работу в новой должности и постоянное взаимодействие с органами власти, общественными институтами и бизнес-сообществом нашей республики»,— рассказал господин Турчак о своих ожиданиях от деятельности нового уполномоченного.

До последнего времени господин Сумачаков занимал пост министра природных ресурсов и экологии Горного Алтая. Но, как писал «Ъ-Сибирь», он не вошел в новый состав правительства, который формирует глава республики.

По данным сайта республиканского бизнес-омбудсмена, доклад о работе службы за 2024 год подготовила Ирина Кокышева в статусе и. о. уполномоченного.

Валерий Лавский