Балицкий опубликовал еще один список погибших военнослужащих ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал еще один список украинских военнослужащих, чьи тела были идентифицированы для обмена. В списке содержатся данные 30 военнослужащих, погибших в Курской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Днем 7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что Украина приостановила процесс передачи 6 тыс. тел военных ВСУ и проведение обмена. Минобороны РФ сообщало, что 1212 тел украинских военнослужащих уже были доставлены к месту передачи, но украинская сторона не вышла на контакт.

В тот же день господин Балицкий заявил, что будет публиковать списки погибших украинских военных, «от которых отказалась их страна». 7 июня он опубликовал список из 97, 9 июня — из 91 военного.

Полина Мотызлевская