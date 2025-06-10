Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балицкий опубликовал еще один список погибших военнослужащих ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал еще один список украинских военнослужащих, чьи тела были идентифицированы для обмена. В списке содержатся данные 30 военнослужащих, погибших в Курской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Днем 7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что Украина приостановила процесс передачи 6 тыс. тел военных ВСУ и проведение обмена. Минобороны РФ сообщало, что 1212 тел украинских военнослужащих уже были доставлены к месту передачи, но украинская сторона не вышла на контакт.

В тот же день господин Балицкий заявил, что будет публиковать списки погибших украинских военных, «от которых отказалась их страна». 7 июня он опубликовал список из 97, 9 июня — из 91 военного.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все