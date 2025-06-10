Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Об этом сообщили жители как минимум 5 из 18 административных районов города — Выборгского, Приморского, Московского, Красносельского и Пушкинского, сообщает местное издание «Фонтанка.ру».

Эта же информация подтверждается данными официального сервиса Роскомнадзора — жалобы на отсутствие интернета в основном идут из Петербурга. По данным сервиса Downdetector, на сбои в работе интернета жалуются абоненты всех основных операторов России. Официально компании о сбоях не сообщали.

«Фонтанка» пишет, что из-за неполадок в работе сети у некоторых жителей города возникли транспортные сложности: люди не могли воспользоваться каршерингом, купить железнодорожный билет. Вместо билетов пассажирам выдавали справки, где в шапке документа указывалось, что он выдается в связи с «отключением электроэнергии».