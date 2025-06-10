Число разрешенных для купания водоемов в Тюменской области расширили до 21

В Тюменской области расширили перечень водоемов, где можно купаться, до 21. Они находятся в 12 муниципалитетах региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году начнут работать пять муниципальных пляжей — в Ишиме, Тюмени, Голышмановском, Заводоуковском и Омутинском муниципальных округах, также работают девять коммерческих пляжей. В Вагайском и Ишимском районах пляжи организуют после стабилизации ситуации с паводком.

Для других водоемов будут созданы пляжи в 2026-2027 годах — например, в Тюмени на озере Нижнее Кривое и у поселка Винзили на озере Тюлькинском. «Организация пляжа — дело и затратное, и хлопотное. Специалистам необходимо оценить качество воды и состояние дна. Кроме того, нужно благоустроить берег»,— отметил губернатор.

Напомним, к началу июня только три водоема в Тюменской области признали пригодными для купания. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили базы отдыха на озере и двух прудах.

Ирина Пичурина