Купаться в Тюменской области разрешили только на трех водоемах

Только три водоема в Тюменской области признаны пригодными для купания, сообщил региональный Роспотребнадзор. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили базы отдыха на озере и двух прудах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Безопасной вода признана на озере Верхнее Кривое в Тюмени на территории, где находится база отдыха «Верхний Бор», на пруду в Тюменском районе у центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», а также на пруду Лесной в Тюмени в зоне базы отдыха «Пруд Лесной».

В ведомстве добавили, что санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии не выдавались. Водоемы, где купаться нельзя, обозначены табличками «Купание запрещено».

Напомним, в 2025 году в Свердловской области только семь пляжей признаны официально пригодными для купания. Остальные водоемы либо не оборудованы должным образом, либо не соответствуют санитарным нормам.

Ирина Пичурина