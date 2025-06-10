«Флорида» вышла вперед в финальной серии play-off НХЛ против «Эдмонтона»

Клуб «Флорида Пантерс» на своем льду со счетом 6:1 разгромил «Эдмонтон Ойлерс» в третьем матче финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в серии до четырех побед — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Rassol-Imagn Images / Reuters Фото: Jim Rassol-Imagn Images / Reuters

На первой минуте встречи счет открыл игрок «Флориды» Брэд Маршанд, затем в составе победителей отметились Картер Верхеги, Сэм Рейнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад и Эван Родригес. Автором единственный шайбы «Эдмонтона» стал Кори Перри.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков. Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер был заменен Келвином Пикаром в начале третьего периода после пятой пропущенной шайбы.

Наставник «Флориды» Пол Морис стал третьим главным тренером в истории НХЛ, одержавшим 1 тыс. побед (включая матчи регулярного чемпионата и play-off). Ранее он руководил командами «Каролина Харрикейнс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Виннипег Джетс». В прошлом году Морис привел «Пантерс» к первому в истории клуба Кубку Стэнли. До отметки 1 тыс. побед на посту главного тренера также добирались Скотти Боумэн (1467) и Джоэль Кенневилль (1090).

Четвертый матч серии пройдет на домашней площадке «Флориды» в ночь на 13 июня.

Таисия Орлова