Грозы и усиление ветра до 20 м/с ожидаются 11 и 12 июня в Удмуртии

Грозы и шквалистое усиление ветра до 20 м/с прогнозируются в отдельных районах Удмуртии утром и днем 11-го и в первую половину ночи 12 июня в Удмуртии. Местами по региону в это время ожидаются ливни и град, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Жителей попросили не стоять рядом с отдельно стоящими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить шаткие строения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ