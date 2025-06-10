Глава СКР потребовал доклад после наезда самокатчика на ребенка в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по инциденту с наездом электросамокатчика на пятилетнюю девочку в Магнитогорске. О результатах расследования отчитается руководитель челябинского управления СКР Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло вечером 7 июня в парке у Вечного огня. По предварительным данным Госавтоинспекции Магнитогорска, электросамокатчик наехал на девочку, пока она рисовала мелом на пешеходной дорожке. В результате она получила травмы и была госпитализирована. Электросамокатчик уехал с места происшествия. Сейчас полиция разыскивает его. В отношении подозреваемого возбуждено административное дело. Ему может грозить штраф в размере от 15 тыс. до 37,5 тыс. руб.

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области также возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ольга Воробьева