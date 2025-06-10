Глава СКР потребовал доклад после наезда самокатчика на ребенка в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по инциденту с наездом электросамокатчика на пятилетнюю девочку в Магнитогорске. О результатах расследования отчитается руководитель челябинского управления СКР Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло вечером 7 июня в парке у Вечного огня. По предварительным данным Госавтоинспекции Магнитогорска, электросамокатчик наехал на девочку, пока она рисовала мелом на пешеходной дорожке. В результате она получила травмы и была госпитализирована. Электросамокатчик уехал с места происшествия. Сейчас полиция разыскивает его. В отношении подозреваемого возбуждено административное дело. Ему может грозить штраф в размере от 15 тыс. до 37,5 тыс. руб.
Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области также возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).