В Самаре возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц

Следственный отдел по Советскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее октября 2024 года местные жители группой лиц по предварительному сговору «организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Россию путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров». Иностранцы никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени.

Следствие пока установило трех фигурантов, причастных к совершению данного преступления. Один из них судом заключен под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.

Руфия Кутляева