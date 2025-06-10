В Ростове стоимость «квадрата» в новостройках бизнес-класса за год выросла на 2,8%

По итогам мая в Ростове средняя цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса упала на 1% и составила и 155 тыс. руб. За год стоимость выросла на 2,8%. Полная стоимость квартир при этом составляет 7,3 млн руб., а площадь – 46,8 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс Недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что наибольший прирост среди крупных город зафиксировали в Краснодаре (+4,2% до 279 тыс. руб.), Уфе (+2% до 203 тыс.руб.) и Москве (+1,5% до 451 тыс. руб.). Снижение стоимости «квадрата» в сегменте элитной недвижимости отметили только в Санкт-Петербурге (0,6% до 645 тыс. руб.).

Самые высокие медианные цены на квартиры бизнес-класса среди мегаполисов зафиксировали в Москве (21,2 млн руб.), Петербурге (18 млн руб.) и Казани (16 млн руб.).

Мария Хоперская