В центре Ростова планируют построить медцентр за 1,9 млрд рублей

АО «Медскан» запланировал строительство в Ростове-на-Дону многофункционального медицинского центра стоимостью 1,9 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В медцентре планируют принимать как амбулаторных больных, так и нуждающихся в госпитализации. Концепция медучреждения уже разработана, инвестор приступил к подготовке земельного участка под проект.

Лечебное учреждение будет располагаться на ул. Текучева, 246. Инвесторами выступят ООО «ИФК Аваль» и «Медскан».

Наталья Белоштейн