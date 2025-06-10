Мотоциклист без прав сбил пятилетнего ребенка в Кировском округе

В поселке Комсомолец Кировского округа произошло ДТП с участием мотоциклиста и ребенка-пешехода. В результате аварии 5-летнего местного жителя доставили в больницу с множественными травмами, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Лифан» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. На момент аварии ребенок находился на обочине дороги.

Выяснилось, что за рулем находился 18-летний местный житель, у которого отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, молодой человек управлял транспортным средством без защитного шлема.

По факту дорожной аварии проводится служебная проверка. Подробные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Николай Аксенов