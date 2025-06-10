Житель Челябинской области осужден на шесть лет колонии за пропаганду терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 46-летнего жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговором ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на срок 2,5 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали южноуральца в октябре 2024 года.

Суд и следствие установили, что житель Челябинской области, «являясь сторонником радикальных взглядов», разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.

Уголовное дело расследовали сотрудники следственного органа УФСБ России по региону. Приговор не вступил в законную силу.