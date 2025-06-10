RT: у иноагента Шлосберга идет обыск из-за уголовного дела о дискредитации армии

В квартире зампреда псковского отделения партии «Яблоко» Лева Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) проходят обыски, сообщает RT. По данным канала, следственные мероприятия связаны с уголовным делом по статье о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Льва Шлосберга объявили иностранным агентом в июле 2023 года. В феврале 2024-го его дважды за один день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Тогда Псковский горсуд назначил в общей сложности 60 тыс. руб. штрафа по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Причиной было названо отсутствие специальной плашки в двух постах во «ВКонтакте» и Telegram.

В октябре 2024 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении политика уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). У господина Шлосберга (признан иноагентом) и его 95-летнего отца прошли обыски. В январе 2025 года в рамках этого дела зампреду псковского «Яблока» были предъявлены обвинения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.