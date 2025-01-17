Иноагент Шлосберг стал обвиняемым в уголовном деле

Заместителю председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан Минюстом иностранным агентом) предъявили обвинения по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Псковской области. Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По версии следствия, господин Шлосберг (признан Минюстом иностранным агентом), «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах», публиковал информацию, не указывая свой статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: СУ СК РФ по Псковской области Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«Ничего неожиданного не произошло. Переход из статуса подозреваемого в статус обвиняемого — это промежуточный этап следственных действий. Это не предъявление обвинительного заключения, которое утверждается прокуратурой перед направлением дела в суд, это стандартное действие»,— сообщил «яблочник» в своем Telegram-канале. Политик также подчеркнул, что полностью не признает себя виновным.

В СУ СКР по Псковской области сообщили, что «расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления». Кроме того, политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении: Лев Шлосберг (признан Минюстом иностранным агентом) не может покидать Псковскую область без уведомления следователя.

Уголовное дело против «яблочника» было возбуждено в начале октября. Силовики провели обыск у политика и его 95-летнего отца.

Напомним, Льва Шлосберга признали иноагентом в июле 2023 года, а в феврале 2024-го дважды за один день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Псковский горсуд назначил ему суммарно 60 тыс. руб. штрафа по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, сославшись на отсутствие иноагентской плашки в двух постах во «ВКонтакте» и Telegram.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург