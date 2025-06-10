На Дону объявлено штормовое предупреждение о сильном дожде

По данным Росгидромета, в период 10-11 часов, а также в течение суток 11, 12 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

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Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям региона соблюдать осторожность при передвижению по улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, не оставлять автомобили и коляски под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Валентина Любашенко