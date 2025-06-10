Мэр Краснодара предупредил о случаях мошенничества

Глава Краснодара Евгений Наумов предупредил жителей города о фейках, рассылаемых мошенниками от его лица. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Жителям города поступают фейковые сообщения и звонки. По словам Евгения Наумова, мошенники используют даже видеосвязь.

Краснодарцев просят проверять информацию, не переходить по неизвестным ссылкам и не передавать персональные данные. О подобных случаях стоит сообщать в правоохранительные органы.

Алина Зорина