Энергетики устраняют последствия урагана в Ярославской области

В Ярославской области энергетики занимаются ликвидацией последствий штормового ветра, прошедшего 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кулаков Фото: Павел Кулаков

В понедельник по региону прошел мощный грозовой фронт с сильным дождем и градом, в некоторых районах — с торнадо. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Некрасовском районе ураган повалил деревья, сорвал крыши домов и оставил жителей без электричества. Обесточено оказалось и село Туношна под Ярославлем.

«Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. В устранении технологических нарушений задействовано 25 бригад: 94 специалиста и 36 единиц спецтехники. Основные силы сконцентрированы в Некрасовском и Ярославском округах»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова