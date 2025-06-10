В Северной Осетии отремонтируют 45 км дорог в рамках нацпроекта

В Северной Осетии в 2025 году отремонтируют 45 км дорог на 17 объектах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приоритет получат главные трассы, связывающие районы и города республики. Для тысяч людей, которые ежедневно добираются на работу, в школу и к родственникам, поездки станут удобнее, а дороги безопаснее»,— заявил глава региона.

В приоритете находится строительство обхода станицы Архонская протяженностью более 7 км. Новая трасса разгрузит центр населенного пункта от транзитного транспорта и улучшит экологическую ситуацию.

В планах также капитальный ремонт дороги «Обход Ардона» с расширением — количество полос движения увеличится до четырех.

Николай Аксенов