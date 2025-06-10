На трассе в Удмуртии произошло ДТП с двумя грузовиками

На 304-м километре федеральной автодороги в Удмуртии 47-летний водитель автомобиля «Газель» наехал на стоящий Ford Focus, который сместился на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло 9 июня около 15.00 в Малопургинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Предварительно, водитель отечественного автомобиля наехал на Ford Focus, управляемый 35-летним мужчиной. Он поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке возле деревни Абдэс-Урдэс. После наезда автомобиль сместился и столкнулся с грузовиком Sitrak, под управлением 56-летнего водителя.

Водитель легковушки получил травмы. Проводилась деблокировка пострадавшего. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.