После вмешательства прокуратуры в Сочи закрыли наркоцентр

Прокуратура Лазаревского района Сочи инициировала прекращение деятельности частного реабилитационного центра, функционировавшего под наименованием ООО «ЭлитМед» в жилом доме по улице Ленинградская в поселке Дагомыс. Поводом для принятия мер послужили итоги надзорной проверки, проведенной в отношении организаций, оказывающих услуги по психологической реабилитации лиц с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что учреждение размещалось в жилом фонде и обеспечивало круглосуточное пребывание порядка 30 человек. При этом, как следует из материалов проверки, деятельность центра сопровождалась множественными нарушениями норм санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Обнаруженные несоответствия, по оценке надзорного ведомства, создавали риски для жизни и здоровья находящихся в учреждении граждан.

По итогам проверки прокуратура направила в Лазаревский районный суд иск с требованием запретить оказание подобных услуг в жилом доме. В рамках рассмотрения дела прокурором заявлены обеспечительные меры, в результате чего суд временно запретил деятельность ООО «ЭлитМед».

С 6 июня 2025 года работа центра прекращена. Мониторинг дальнейшего судебного разбирательства остается на контроле прокуратуры района.

Вячеслав Рыжков