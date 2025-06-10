Калининград обошел Сочи и Анапу по популярности среди туристов

Калининградская область вошла в пятерку наиболее востребованных российских курортов среди туристов. За год доля региона в структуре продаж выросла с 4 до 6%, что позволило ему стать альтернативой Анапе и Сочи и обойти по популярности Лоо, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Рост интереса к Калининградской области происходит на фоне снижения спроса на поездки в Краснодарский край. Согласно сервису «Слетать.ру», доля региона в структуре продаж туров по России за год упала с 50,7% до 33,1%. Спрос на Анапу за год снизился на 65–70%, Сочи и Геленджик потеряли около 20%, отмечали в компании «Алеан». Негативная тенденция наблюдается после разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года.

Из-за высокого спроса стоимость размещения в Калининградской области выросла за год на 30–40%. Регион увеличил свою долю в структуре продаж туров и авиабилетов в полтора раза.

Калининградская область не единственное направление, демонстрирующее рост продаж за счет переориентации потока из Анапы. Количество гостиничных бронирований в Крыму на лето увеличилось на 28%. Популярность Дагестана за год выросла на 45%, азовского побережья Краснодарского края — на 15%.