Сочинские дзюдоисты заняли призовые места на первенстве России

Трое спортсменов из Сочи завоевали призовые места на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, прошедшем в Саратове. В командных соревнованиях участвовали молодые борцы из девяти федеральных округов страны, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сборная девушек Южного федерального округа заняла первое место, тогда как команда юношей получила серебряные медали, уступив в финале представителям Сибирского федерального округа.

По словам директора департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолия Мирошникова, дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в Сочи. В спортивных залах города занимаются около 3 тыс. юных дзюдоистов. Этот вид спорта не только развивает физические навыки, но и формирует дисциплину, уважение к сопернику и стремление к самосовершенствованию.

В значительной степени успех команды был обеспечен тремя сочинскими борцами. Среди призеров турнира оказались Даниэлла Арутюнова в весе 52 кг, Дарья Гаврилова в категории 63 кг и Роберт Варелджян в весе 42 кг.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские дзюдоисты завоевали семь медалей на X Юбилейном Кубке вызова РФСО «Локомотив», который проходил в Нальчике. В этих международных соревнованиях по дзюдо участвовали около 1,2 тыс. спортсменов, родившихся в 2011–2013 годах, из 40 регионов России, а также из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Грузии, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

Мария Удовик