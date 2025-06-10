В Некрасовском районе прошел ураган

В Некрасовском районе Ярославской области вечером 9 июня ураган повалил деревья, сорвал крыши домов и оставил жителей без электричества. Об этом сообщил глава района Павел Кулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана

Фото: Павел Кулаков Последствия урагана

Фото: Павел Кулаков

«Ураган повалил множество деревьев, повредил крыши частных домов и многоэтажек. Спортивная площадка в парке "Юбилейный" тоже пострадала. Временно пользование площадкой ограничено»,— написал глава на своей странице ВКонтакте.

Из-за урагана часть населенных пунктов осталась без электричества. Четыре бригады энергетиков работают круглосуточно. В части поселка Некрасовское уже восстановлено электроснабжение. Наблюдаются перебои в работе сотовой связи и интернета, специалисты «Ростелекома» работают над их устранением. Также идет работа по уборке упавших деревьев и веток.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что без электричества 9 июня из-за непогоды также осталось село Туношна в Ярославском районе.

Антон Голицын