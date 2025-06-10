ЮУ КЖСИ планирует обжаловать отказ в снижении цены на землю в центре Челябинска

АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) планирует обжаловать решение суда об отказе в 7,5 раз снизить стоимость участка в историческом центре Челябинска, где планировалось построить многоэтажный дом. Об этом сообщил генеральный директор ЮУ КЖСИ Михаил Демаков в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал».

«С решением по делу СЗ “ЮУ КЖСИ” не согласен, считает его не соответствующим условиям договора и требованиям действующего законодательства, в связи с чем оно будет обжаловано»,— сообщил гендиректор корпорации.

Спорный участок расположен на улице Пушкина в историческом центре Челябинска. В 2022 году ЮУ КЖСИ объявила о намерении построить здесь жилой комплекс «Пушкин» высотой до 18 этажей с детским садом и коммерческими помещениями. В 2023 году застройщик изменил проект в части этажности и сроков: к концу 2025 года планировалось здание от семи до 14 этажей. Однако после подготовительного этапа работа на участке так и не началась.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2024 года ЮУ КЖСИ направила в Арбитражный суд Челябинской области иск к продавцу участка — ООО «Консультант». Корпорация потребовала снизить цену земли по заключенному в 2022 году договору со 154 млн до 20,4 млн руб., а также взыскать с ответчика 95 млн руб., оплаченных по контракту. Истец утверждал, что бывший собственник не предупредил о том, что участок частично расположен в охранной зоне исторического памятника, из-за чего невозможно строительство. Представители «Консультанта» настаивали, что на момент сделки отсутствовала какая-либо информация о наличии этих ограничений. Суд пришел к выводу, что никаких препятствий для строительства дома у ЮУ КЖСИ нет.

В корпорации сообщили «Ъ-Южный Урал», что все еще планируют возвести жилое здание на улице Пушкина. «Процесс строительства связан с судебными актами, которые будут в итоговом варианте приняты по делу»,— говорится в ответе ЮУ ЖКСИ