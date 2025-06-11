Питерский производитель судов получил контроль над Пермской судоверфью

Питерский производитель судов на электротяге «Эмпериум» увеличил свою долю в Пермской судоверфи с 25 до 75%. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», доля ООО «Эмпериум» в уставном капитале ООО «Пермская судоверфь» выросла 9 июня, а доля структуры региональных властей — АО «Фонд развития Пермского края» — снизилась с 75 до 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум», входящий в холдинг Sitronics Group (подразделение АФК «Система). С июля 2024 года Пермскую судоверфь возглавляет Николай Малухин, ранее занимавший должность руководителя завода «Эмпериум».

Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация. Мощности завода концентрируются на строительстве судов на электрической тяге — «Байкал», «Москва 2.0». В цехах завода работают над новыми проектами. В частности, специалисты завода строят высокотехнологичные плавучие остановочные комплексы Ecostation для Москвы. Строятся и причалы, такая продукция спущена на воду для Краснокамска, набережных Перми I, Закамска и АЭМ «Хохловка».