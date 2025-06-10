В России наращивают производство нишевого крепкого алкоголя

В России расширяется производство нишевых крепких алкогольных напитков. Эксперты называют причиной удорожание импортной продукции и введение акцизов на слабоалкогольные коктейли. При этом в ближайшее время ожидается снижение темпов роста ниши из-за достижения категорией своего пика, выяснил «Ъ».

Категории вкусовых напитков вроде джина сегодня растут за счет локализации производства, считает глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, на спрос также повлияло падение рынка слабоалкогольной продукции из-за повышения акцизов в 2024 году — потребителям дешевле самим разбавлять джин безалкогольным тоником. По оценкам «Татспиртпрома», на российском рынке уже более 90% этого напитка локального производства. Компания также планирует запустить линейку похожей продукции. Одновременно производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga выводит на рынок новый премиальный джин в японском стиле. В компании ожидают, что на фоне текущих высоких цен в категории импортных джинов отечественный продукт заинтересует покупателей.

По данным аналитической компании «Нильсен», за первые четыре месяца 2025 года в России натуральные продажи джина в рознице выросли на 10,2%, денежные — на 17,8%. В следующие десять лет категория увеличится минимум втрое, ожидает Павел Шапкин. Однако директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что на данный момент рост категории джинов дошел до своего пика и в ближайшей перспективе продажи таких напитков перестанут быстро расти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия выпускает джин».