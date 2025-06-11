Для спасения Илюши Дзюмана не хватает 796 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Илюши несовершенный остеогенез. Мальчик уже четыре года наблюдается в нашей клинике, перенес операции по установке телескопических, то есть растущих вместе с костью, стержней Fassier-Duval. С 2023 по 2024 год Илюше последовательно устранили значительные искривления бедренных костей, мальчик начал ходить самостоятельно. Но постепенно стала прогрессировать деформация левой большеберцовой кости, возник риск внезапного перелома. Необходима срочная операция по коррекции деформации левой голени с помощью телескопического стержня».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMN Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 825 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Приморье» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 796 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Илюшу Дзюмана, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Илюшиной мамы — Евгении Валерьевны Дзюман. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).